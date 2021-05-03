Göz tansiyonu (glokom) kalıcı görme kaybına neden oluyor!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Baş, yaklaşık 60 milyon kişiyi etkileyen ve ileri yaş körlük nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan glokom hastalığının trafikte de sürücülerin kaza yapma riskini arttırdığını açıkladı. Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Baş, 1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası sebebi ile glokom hastalarının trafikte dikkat etmesi gereken konuları paylaştı. Dünya çapında kalıcı körlüğün önde gelen sebepleri arasında yer alan glokom araba kullanımı dahil pek çok farklı günlük aktiviteyi de etkileyebiliyor. Sinsice ilerleyen ve bu yüzden tanısı çok hızlı bir şekilde konulamayan glokom, her yaştan insanı etkilese de, 40 yaş ile birlikte görülme sıklığı da artıyor. KALICI GÖRME KAYBINA YOL AÇABİLİYOR Glokomun görme yeteneğini zayıflatarak, kalıcı görme kaybına yol açabileceğini söyleyen Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Baş, “Glokom, gözün optik sinirinde ilerleyici veya geri döndürülemez bir hasara yol açan, kendini çok çabuk ortaya çıkartmayan fakat yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen bir rahatsızlıktır. Glokom dolayısıyla ortaya çıkan göz içi basıncındaki artış, optik sinire zarar vererek, görme yeteneğini zayıflatabiliyor ve sonunda kalıcı görme kaybına yol açabiliyor. Hastaların, görme duyularını yüzde 40-50 oranında kaybetmeden önce bu hastalığın farkına varamıyor oluşları ise ne yazık ki hastalığın tanısının geç konulmasına sebep olabiliyor” dedi.

GÖRÜNMEZ HASTALIK Açık (geniş) açılı ve kapalı (dar) açılı olmak üzere glokomun iki ana tipi olduğunu belirten Op. Dr. Berna Baş, vakaların yüzde 90’ının açık açılı glokom olduğunu ifade ederek, “Açık açılı glokomun erken evrelerde algılanabilir veya görünür semptomları yoktur ve zamanla hastalık ilerledikçe periferik görmede kör noktalar oluşur. Kapalı açılı glokom da yine aynı şekilde hiçbir belirgin semptom göstermez ve ani bir saldırıya neden olabilir. Akut atak belirtileri arasında gözde veya alında yoğun ağrı, sisli görme, gözde kızarıklık, göz çevresinde haleler, mide bulantısı ve kusma sayılabilir” diye konuştu. TRAFİKTE KENDİNİ GÖSTEREREK KAZAYA SEBEP OLABİLİR Op. Dr. Baş, yurt dışında yapılan çalışmalar ve araştırmalarda glokomlu hastaların, sağlıklı kişilere kıyasla araç çarpışmalarına daha yatkın olduğunun ortaya çıkartıldığını belirterek sebebini şu şekilde açıkladı: “Glokomun en önemli özelliği hastaya yan görüş alanının kaybettirmesidir. Görüş alanı kaybı dolayısıyla glokomu olan sürücüler aniden yola çıkan araç ya da kişileri fark edemeyebiliyor. Yan görüş alanlarındaki daralmanın yanı sıra ışık hassasiyeti, bulanık görme, karanlıkta görüşün azalması gibi faktörler de sürücünün kaza yapmasına sebep olabiliyor.”