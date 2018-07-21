Göz Tansiyonu Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

İlerleyen yaşlarla beraber görülme ihtimali yükselen göz tansiyonu, halk arasında "karasu hastalığı" olarak da bilinir. Özellikle 65 yaşından sonra oldukça sık rastlanan ve tıptaki ismi glokom olan bu hastalık, göz içindeki basıncın dengesiz şekilde yükselmesiyle göz sinirlerinde hasar oluşmasına bağlı olarak gelişir. Göz sinirlerinin zarar görmesiyle beraber kişinin görme yetisinde azalma olur. Göz tansiyonu birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla çeşitlere bağlı olarak hastalığın seyrinin değişmesi mümkündür. Sessizce ilerleyen bu hastalık çoğu zaman geç fark edilir. Erken teşhisin çok önemli olduğu göz tansiyonu hastalığında müdahale erken yapılabilirse birçok sinirin tahrip olması engellenir. Eğer tanı için geç kalınırsa ne yazık ki gözdeki kayıpların bir kısmının tedavi ile geri kazanılması pek mümkün olmaz. Her ne kadar 65 yaşından sonra daha sık karşılaşılan bir hastalık olsa da 40'lı yaşların geçilmesiyle beraber glokom riskinin arttığı söylenebilir. Göz iç basıncı yüksek olan kişiler hastalığa karşı riskli grup içerisinde yer alırlar. Göz tansiyonunda kör olma riski olduğu için çok dikkatli olmak gerekir. Glokom, dünyada görme yetisinin tamamen kaybedilmesi ile sonuçlanan hastalıklar sıralamasında ikincidir. Bu yüzden erken teşhis ve doğru tedavi için çaba göstermekten kaçınılmamalıdır.

Göz Tansiyonu Normal Değerleri Göz içindeki basıncın yüksek seviyede olması neticesinde yaş ve diğer rahatsızlıklarla paralel olarak oluşan gözdeki tansiyon her zaman glokom hastalığının oluşumuna neden olmaz. Göz tansiyonu eğer normal değerlerin dışındaysa ve bu durum bir sefere mahsus değilse hastalığa dair işaretler alınmış olur. Göz tansiyonu normalde 10-20 mmHg arasında olmalıdır. Göz tansiyonu sınırı 20'yi geçtiği zaman ya da 10'un altında olduğu zaman hastalığa dair belirtiler ortaya çıkmaya başlayabilir. En uygun ve ideal göz tansiyonu değeri ise 17 mHGg olarak kabul edilir. Göz Tansiyonu Nasıl Ölçülür? Göz tansiyonunun hastalık boyutuna evrilip evrilmediğinin anlaşılması için muhakkak ölçüm yapılması gerekir. Özellikle glokom riski taşıyanlar, 40 yaşını geçmiş olanlar düzenli olarak bu ölçümleri yaptırmalı. Göz tansiyonu kliniklerde yer alan, göz doktorlarının kullandığı tonometre isimli cihazla ölçülür. Tonometre iki farklı çeşide sahiptir. Bunlardan birisi göz ile temas ederken diğerinde gözle temas kurmaya gerek yoktur. Tonometre ile ölçüm yapmadan önce göze uyuşturucu özellikte bir sıvı damlatılır ve ölçüm gerçekleştirilir.

Göz Tansiyonu Neden Olur? 1. Kalıtsal faktörler

Eğer aile üyelerinizde göz tansiyonu hastalıklarına rastlanıyorsa siz de bu genleri taşıdığınız için göz tansiyonuna yatkın bir bünyeye sahipsiniz demektir. Genelde göz tansiyonuna sebep olan en büyük etmenin genetik faktörler olduğu söylenir. Dolayısıyla ailenizde glokom hastalığı bulunuyorsa bu durumdan korunmak için ekstra bir dikkat göstermeniz gerekir. 2. Yaşın ilerlemesi

En sık 65 yaş sonrasında görülen bir hastalık olan göz tansiyonu yaşın ilerlemesiyle beraber daha kolay ortaya çıkabilir. Dolayısıyla 40 yaşın üzerini geçen herkesin düzenli olarak ölçüm yaptırması ve göz tansiyonu konusunda daha hassas davranması gerekir. Yaşla beraber vücudun yıpranmasına da bağlı olarak göz tansiyonu ortaya çıkacağı için hem sağlıklı bir hayat sürmekte hem de gözleri fazla yormamakta fayda var. 3. Şeker hastası olmak

Göz tansiyonunun sebeplerinden birisi de şeker hastalığıdır. Şeker hastalarında kortizon kullanımının artması kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu kortizonlar gözdeki kanallara zarar verebilir ve buna bağlı olarak diyabet hastalarında glokom görülme riski artmış olur.

4. Miyop veya hipermetrop olmak

Gözlerinde miyop ya da hipermetrop rahatsızlığı olan kişilerde de glokom oluşma ihtimali yüksektir. Göz ile alakalı bir teşhis aldıktan sonra genelde göz tansiyonu açısından risk sınıfı içerisinde olacağınız için miyop ya da hipermetrop gibi bir sorununuz varsa sık sık tansiyon ölçümü yaptırarak doktorunuzdan glokoma yakalanmamak için tavsiyeler isteyebilirsiniz. 5. İnce kornea

Retinanın ince olması durumunda göz tansiyonu ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra retina dekolmanı, iritis ve göz tümörleri de glokom oluşumuna sebep olan faktörlerden birisi olabilir. 6. Kansızlık

Kansızlık veya kan basıncının artması sonucunda glokom oluşumu gözlenebilir. Gözlerdeki kanallarda ve kılcal damarlarda kan basıncı ve miktarı değiştiği zaman göz tansiyonu ortaya çıkabilir. 7. Bazı hastalıklar

Guatr ve migren gibi kimi hastalıklar ve bu hastalıklar yüzünden tüketilen ilaçlar göz tansiyonuna sebep olabilir. 8. Göz travması geçirmek

Geçmişte göz bölgesine herhangi bir darbe alınmış olması ya da yaralanmaların olması glokom oluşumuna sebebiyet verebilir. Aynı şekilde geçmişte gözle alakalı cerrahi operasyonlar geçirmiş olmak da göz tansiyonu riskini artırır.

9. Üveit

Üveit ya da diğer adıyla göz içi iltihaplanması glokomun başlıca sebepleri arasında yer alır. İltihaplar yüzünden gözdeki kanallarda basınç artar ve boşalamayan sıvı tansiyona sebep olur. Göz Tansiyonu Nasıl Tedavi Edilir? 1. İlaç tedavisi

Hastalıkla alakalı en büyük endişelerden birisi “Göz tansiyonu geçer mi?” şeklindedir. Erken teşhis konulduğu durumda hastalığın etkilerinden sadece ilaç tedavisiyle bile kurtulmak mümkün olduğu için çok fazla panik yapmanıza gerek yok. Tedaviye erken başvurulduğu durumda göz içindeki sinirler çok fazla zarar görmez. Sinirleri korumak için doktor tarafından damla kullanılması uygun görülebilir. Göz damlaları düzenli olarak kullanılarak tansiyonun düşürülmesi amaçlanır. Damlaların bir diğer katkısı ise gözde üretilen fazla sıvıların üretimini azaltmasıdır. Düzenli olarak doktorun önerdiği şekilde kullanılması halinde negatif etkilerin birçoğunu ortadan kaldıracaktır. 2. Lazer tedavisi

Damla türündeki ilaçların gözdeki tansiyonu düşürmeye yetmediği durumlarda ise teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza giren lazer tedavisi devreye girer. Lazer tedavisi ile beraber 2-3 sene boyunca göz tansiyonun ilerlemesinin önüne geçilir. Lazer tekniği sayesinde damarların göz içindeki sıvıyı boşaltması ve tansiyonun dengeye getirilmesi amaçlanır.