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  4. 'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

13.09.2024 15:32
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.09.2024 15:32
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19 gün arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın babası gözaltına alındıktan sonra ilk kez konuştu. 'Gözaltına alınmadım, misafirdim' diyen Arif Güran, "Bunu yapanları Allah kahru perişan etsin' dedi.

Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra gözaltına alınan dün de serbest bırakılan baba Arif Güran gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kızını katledenlere beddua eden acılı baba, "Devletimiz elinden geleni yaptı bu davayla ilgili. Araştırmalar devam edecek. Rabbim onlara da aynısını yaşatsın. Allah belalarını versin. Biz lüks bir aile değildik çekirdek bir aileydik. Devlet herkesi alabilir" ifadelerini kullandı.

"DEVLET ORTAYA ÇIKARACAK"

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Narin'in babası Arif Güran, ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Devlet elinden gelenin fazlasını yaptı. Temennim sağ bulunmasıydı, ölü bulunması bile. Şu an kızım bir mezarı bile olması... Bu da devletin bir çabasıdır illa ki, tabii ki. Bu soruşturmayla ilgili zaten bir gizlilik kararı var. Allah'ın izniyle kim yakalanmışsa kim suçluysa devlet bunları çıkaracak. İlk ifadem de son ifadem de aynı.

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"KIZIMIN ACISINI YAŞAYAMIYORUM"

Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum.

Devletimiz elinden geleni yaptı bu davayla ilgili. Araştırmalar devam edecek. Rabbim onlara da aynısını yaşatsın. Allah belalarını versin. Biz lüks bir aile değildik çekirdek bir aileydik. Devlet herkesi alabilir, devlet bende şüpheleniyorsa beni de başkasını da alabilir. Ben inanıyorum. Devlet kızımızın kanını yerde bırakmayacak.

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"BU NORMAL BİR DURUM DEĞİL"

Oğlum bir daha yakalanır bir daha alınır bir daha bırakılır. Devletin bileceği iş. Netice olarak bu soruşturmanın savcılarımızın başarılı gitmesi için en gerekiyorsa yapılır. Bu normal bir durum değil.

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"NEVZAT BAHTİYAR'IN ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖREMEDİM"

Devlet ne diyorsa o şekildedir. Nevzat Bahtiyar, benim akşamları gelirdi yanımda otururdu ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ifade Narin Güran
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