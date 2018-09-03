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 Gözaltına alınacağını anlayınca satırla intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınmak istenen R.Ç., elindeki satırı boğazına dayayıp, intihara kalkıştı.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınmak istenen R.Ç., elindeki satırı boğazına dayayıp, intihara kalkıştı. R.Ç., daha sonra eyleminden vazgeçerek, teslim oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, iddiaya göre, alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle R.Ç.'yi polise şikayet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, R.Ç. ile konuşup, gözaltına almak istedi. Polislere direnen R.Ç., eline geçirdiği satırı boğazına dayayıp, gitmemeleri halinde intihar edeceğini söyledi. Tehditler savuran R.Ç., boğazına dayadığı satırla yürümeye başladı. Mahallelinin endişeyle izlediği R.Ç., bir süre sonra eyleminden vazgeçerek, polis ekiplerine teslim oldu. R.Ç., polis otosuna bindirildiği sırada da ekiplere güçlük çıkardı. Ekip otosunun ön koltuğuna binmekte ısrar eden R.Ç., polisler tarafından arka koltuğa güçlükle bindirildi. R.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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