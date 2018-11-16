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Gözaltına alınan 23 jandarma itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 13:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 50 kişiden 23'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 23'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları iddiasıyla Jandarma Genel Komutanlığından 35'i muvazzaf 50 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında bir yüzbaşının da bulunduğu şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 23'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Şüphelilerin, örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdiği, "mahrem imamları" da teşhis ettiği öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, aralarında itirafçıların da bulunduğu 24 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ jandarma genel komutanlığı

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