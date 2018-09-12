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Gözaltına alınan adam kazmayla polislere saldırıp kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

Polis karakolunda yaşanan korkunç anlar sosyal medyada paylaşıldı.

25 yaşındaki adam polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli, polislere kazmayla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan korkunç anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
polis saldırı sosyal medya

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