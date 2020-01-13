Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı (Ali Tezel kimdir, neden gözaltına alındı?)

Ali Tezel, 10 Eylül 1966 tarihinde İzmir-Ödemiş'te dünyaya gelmiştir. İlkokulu Ödemiş'te, ortaokulunu İzmir Buca Lisesi Ortaokulu'nda devlet parasız yatılı olarak, liseyi ise yine devlet parasız yatılı olarak Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde okudu ve 1985 yılında mezun oldu. Sonrasında Nevşehir'de sağlık memuru olarak göreve başladı.1987 yılında Ankara Numune Hatanesine tayin oldu ve 1987-1989 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servisinde geceleri çalışıp, gündüzleri de Hacettepe Üniversitesi Anestezi Teknikerliği bölümüne devam etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel bu sabah gözaltına alındı.

1989 yılında İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde geceleri çalışırken, gündüzleri de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümüne başlamış ve 1993 yılında, 4 yılda tamamlamıştır. 1995 yılında ÖSYM'nin hazırladığı merkezi sınav sonrasında SSK Sigorta Müfettiş Yardımısı sınavına girdi,kazandı ve SSK'da Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sigorta Müfettişliğine 1998 yılında atandı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak görev aldı. 2004 yılında göreve başlayan Ali Tezel 2007 yılında görevden alındı. Görevden alınmadan önce Grup Başkanı olarak görev alıyordu.

Akşam Gazetesinde "Çalışma Hayatı" ile "Sosyal Güvenlik Köşe"sini yazdı. 2003 ve 2004 yıllarında SKYTURK TV'de Çalışma Hayatı Programının yapımcı ve sunuculuğunu yaptı. 2005 ve 2006 yıllarında Kanaltürk Televizyonunda "Ali Tezel'le Çalışma Hayatı" programını hazırladı ve sundu. 2007 ve 2008 yıllarında ise Samanyolu Haber (SHaber)' de "Ali Tezel'le İşimiz Var" programını hazırlayıp canlı olarak sunmuştur. 2008 ve 2009 yıllarında NTV'de Çalışma Hayatı programını hazırlayıp canlı olarak sunmuştur.