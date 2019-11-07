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Gözaltına alınan Alman vatandaşı serbest bırakıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 23:33 | Son Güncelleme

Tatil için gittiği Türkiye’de gözaltına alınan Alman vatandaşı Osman B.

serbest bırakıldı.Eşi ve üç çocuğuyla birlikte Temmuz ayı sonunda tatil için Türkiye’ye giden ve Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınan Alman vatandaşı Osman B. serbest bırakıldı.

Osman B. Facebook'ta fonda HDP, YPG ve PKK lideri Öcalan’a ait semboller olan fotoğraflar paylaştığı için terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Hessen Eyaleti’nin güneyinde yaşayan 36 yaşındaki Osman B.’nin Almanya’daki evine döndüğü belirtildi.

Osman B., Alman radyo ve televizyon kuruluşu Hessischer Rundfunk’a verdiği mülakatta “Altı üstü 2,5 aydı ama bana 2,5 sene gibi geldi” diye konuştu.

Alman vatandaşları ile ilgili son rakamlar

Hessischer Rundfunk’un Alman Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı habere göre, Türkiye’de gözaltında tutulan Alman vatandaşlarının sayısı 62. Bu rakam Ağustos ayından bu yana değişmedi. Ancak Türkiye’den çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşlarının sayısı 38’den 49’a yükseldi. Türkiye’ye girişine izin verilmeyenlerin sayısı da dokuzdan 13’e çıktı.

Söz konusu veriler Sol Partili Milletvekili Gökay Akbulut'un Alman Dışişleri Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesine dayanıyor. Akbulut, "İnsanların sosyal ağlarda ifade özgürlüklerini kullandıkları için Türkiye’de keyfi şekilde cezalandırılmaları kabul edilemez” diye konuştu. Sol Partili politikacı, “Alman hükümetinin vatandaşlarının keyfi şekilde gözaltına alınmasına ya da ülkeye giriş çıkışlarına engel olunmasına göz yummamalıdır” dedi.

Tagesschau/BW,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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