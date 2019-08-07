HABER

Gözaltına alınan Alman vatandaşıyla ilgili açıklama

07.08.2019 22:43 | Son Güncelleme

Tatil için gittiği Türkiye’de gözaltına alınan Alman vatandaşı Osman B.

'nin avukatı Deutsche Welle'ye konuştu.Tatil için gittiği Türkiye’de "terör propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınan Alman vatandaşı Osman B.'nin avukatı Berthold Fresenius Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti fikir ve basın özgürlüğünü fiili olarak kaldırma eyleminde Türkiye sınırlarını aşmakta" diye konuştu. Fresenius bu şekilde yurt dışındaki muhaliflere de, hükümeti eleştiren açıklamalarının Türkiye'ye seyahat etmeleri halinde gözaltına alınma riskini doğurabileceği mesajının verildiğini kaydetti.

Temmuz ayı sonunda uçakla Türkiye'ye giden 36 yaşındaki Türkiye kökenli Alman vatandaşı Osman B., Antalya havaalanında gözaltına alınmıştı. Basında çıkan haberlere göre, Osman B. Facebook'taki paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" yapmakla suçlanıyor. Osman B.'nin suçlu bulunması halinde uzun süreli hapis cezasına çarptırılması söz konusu.

Avukat Fresenius, Türkiye'nin tutumuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mart ayı başında yaptığı açıklama arasındaki bağlantıya da dikkat çekti. Söz konusu açıklamasında Soylu "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah... Öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil" diye konuşmuştu.

DW/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Pentagon Raporunda YPG ve IŞİD DeğerlendirmesiPentagon Raporunda YPG ve IŞİD Değerlendirmesi
Kıbrıslı Rumlar AB'den sığınmacı desteği istiyorKıbrıslı Rumlar AB'den sığınmacı desteği istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

CHP'den erken seçim açıklaması!

CHP'den erken seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunan Adalarında kaybolan İngiliz vatandaşı astrofizikçi ölü bulundu

Natalie Christopher ölü bulundu

Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Ruhani: ABD yaptırımları insanlık suçu

Çok sert tepki! 'İnsanlık suçu'

Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı

Gerginlik! Milletvekili bebeğiyle oturuma katılınca...

Pentagon: IŞİD, Suriye'de yeniden canlanıyor

Pentagon: IŞİD, Suriye'de yeniden canlanıyor

Polis, siyah bir adamı bağlayarak yürüttü!

Polis, siyah bir adamı bağlayarak yürüttü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.