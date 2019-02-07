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Gözaltına alınan Ceylanpınar HDP Eşbaşkan adayı serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesindeki seçim bürosunun açılışında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine konuşma yapınca gözaltına alınan HDP Eş Başkan Adayı Narin Gezgör, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Ceylanpınar HDP Eşbaşkan adayı serbest kaldı

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesindeki seçim bürosunun açılışında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine konuşma yapınca gözaltına alınan HDP Eş Başkan Adayı Narin Gezgör, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
HDP'nin Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanlığı Eş Başkan Adayı gösterdiği Narin Gezgör, önceki gün açılışı yapılan seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmasında bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın tecritte tutulduğunu iddia etti. Polisin Gezgör'ü uyarması üzerine kalabalık karşılık verdi. Polis de kalabalığı biber gazı kullanarak, dağıttı. Narin Gezgör ise seçim bürosunda 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermeyi reddettiği öğrenilen Gezgör, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, hak savunucu bir kadın olduğunu, konuşmasında 'DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in açlık grevine değindiğini, Güven'in açlık grevi nedeninin tecrit olduğunu söylediğini' ifade etti. Gezgör, 'örgüt propagandası yapmak' suçundan adli kontrol getirilmesi için mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Narin Gezgör'ü yurt dışına çıkış yasağı koyarak, serbest bıraktı.

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