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Gözaltına alınan cezaevi firarisi: 20 dosyadan aranmam var, pişman değilim

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine yaptığı GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Bünyamin K.

Gözaltına alınan cezaevi firarisi: 20 dosyadan aranmam var, pişman değilim

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine yaptığı GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Bünyamin K. (30), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "20 dosyadan aranmam var. Pişman değilim" dedi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis,
şüphe üzerine Bünyamin K.'yı durdurdu. Bünyamin K.'nın GBT sorgusunda mala zarar verme, yaralama gibi çeşitli suçlardan 20 ayrı dosyadan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Bünyamin K., polisler tarafından gözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Bünyamin K., hastane çıkışında gazetecilerin fotoğrafını çekmesi üzerine gülerek 'Yetmez mi?' dedi. Bünyamin K., neden gözaltına alındığının sorulması üzerine ise "Ne açıklaması yapacağım, bir şey yok ki açıklayayım. 20 dosyadan aranmam var. Pişman değilim" dedi.

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Gözaltına alınan cezaevi firarisi: 20 dosyadan aranmam var, pişman değilimGözaltına alınan cezaevi firarisi: 20 dosyadan aranmam var, pişman değilim

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