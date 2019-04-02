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Gözaltına alınan CHP adayı Bucak adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'da, AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Bucak ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Bucak'ın çok sayıda yakını da adliye önüne geldi.

AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuş, olayla ilgili 4 kişi önceki gün, CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak ise dün gözaltına alınmıştı.

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