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Gözaltına alınan doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşının kitabı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 00:45 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.’nun muayenehanesinde FETÖ'nün elebaşına ait kitap da bulundu.

Namık Kemal KILINÇ- Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.’nun muayenehanesinde FETÖ'nün elebaşına ait kitap da bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’nde kliniği olan doktor Ü.O.’nun uyuşturucu madde kullanan kişilere kırmızı reçeteli çeşitli hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere ise sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp, hasta muayene ettirdiği iddiaları üzerine araştırma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dr. Ü.O.’nun kliniğinde yaptıkları aramada, silahlı terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitap, çoğunluğu kırmızı reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği ihtiva eden 35 kutu hap, ayrıca çeşitli türlerde 1200 kutu ilaç, 20 kaşe, 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Manavgat Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli Dr. Ü.O., jandarma tarafından gözaltına alınırken, klinikte ele geçirilen evrak ve çeşitli malzemelere de el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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