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Gözaltına alınan emekli amiral Atilla Kezek'ten dikkat çeken FETÖ sözleri: Asarım kendimi

06.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istediklerini belirterek "FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi" dedi.

Gözaltına alınan emekli amiral Atilla Kezek'ten dikkat çeken FETÖ sözleri: Asarım kendimi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Kezek, Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istediklerini belirtti.

'ZAMANLAMA YANLIŞ'

Bildirinin zamanlamasının yanlış olduğunu belirten Kezek, 'darbe' iddialarıyla ilgili ise çok net konuştu.

'DARBE' İDDİASINA YANIT

Darbe çağrışım iddialarını reddeden Kezek, darbeye karşı ilk kendilerinin duracağını ki 15 Temmuz'da da tam olarak böyle olduğunu söyledi.

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'ASARIM KENDİMİ'

FETÖ iddialarına da yanıt veren Kezek, "FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi" dedi

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