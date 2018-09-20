Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sanığı, KHK ile meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri, adliye girişinde polisleri tehdit edince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve ayağında elektronik kelepçe bulunan eski emniyet amiri Turgut Çivrillioğlu, Tokat Adliye binası girişinde buradaki x-ray cihazından geçmek istemedi.
Kendisini uyaran polis ekiplerine sinirlenen Çivrillioğlu'nun "Ben emniyet mensubuyum tanımadınız mı?" diyerek diğer taraftan geçtiği, giderken polislere dönerek, "Bekleyin eski günler gelecek. Bunun hesabı sorulacak" dediği belirtildi.
Adliye binasına girerken bu sözleri duyan bir avukat ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcının talimatı üzerine bina girişinde görevli polisler, Çivrillioğlu hakkında tutanak hazırladı. Daha sonra polis ekipleri, Çivrillioğlu'nu gözaltına aldı.
Çivrillioğlu'nun yargılandığı FETÖ/PDY davasından hapis cezası aldığı ve Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanan dosyanın Yargıtay'da olduğu öğrenildi. (AA)
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