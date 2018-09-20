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Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Tokat'ta adliye binasına girerken x-ray cihazından geçmek istemeyen FETÖ sanığı eski emniyet amiri, bu nedenle kendini uyaran polisleri tehdit edince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sanığı, KHK ile meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri, adliye girişinde polisleri tehdit edince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve ayağında elektronik kelepçe bulunan eski emniyet amiri Turgut Çivrillioğlu, Tokat Adliye binası girişinde buradaki x-ray cihazından geçmek istemedi.

FETÖ'CÜ ESKİ EMNİYET AMİRİ: BEKLEYİN ESKİ GÜNLER GELECEK

Kendisini uyaran polis ekiplerine sinirlenen Çivrillioğlu'nun "Ben emniyet mensubuyum tanımadınız mı?" diyerek diğer taraftan geçtiği, giderken polislere dönerek, "Bekleyin eski günler gelecek. Bunun hesabı sorulacak" dediği belirtildi.

Adliye binasına girerken bu sözleri duyan bir avukat ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcının talimatı üzerine bina girişinde görevli polisler, Çivrillioğlu hakkında tutanak hazırladı. Daha sonra polis ekipleri, Çivrillioğlu'nu gözaltına aldı.

Çivrillioğlu'nun yargılandığı FETÖ/PDY davasından hapis cezası aldığı ve Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanan dosyanın Yargıtay'da olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ polis emniyet amiri Tokat

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu yavşak fetöcüler yeni yapılanma sürecinden geçtikten sonra tekrar başınıza çorap öreceğiz diyor alaynı temızlemek gerek bu pisliklerin
şunu birisi uyandırsın.
ac tavuk kendini darı anbarinda sanarmis
Kim kimlere güveniyor ki bu kadar rahat devleti tehdit ediyorlar..CIA yeni oyun peşinde..uyanık olmalıyız..yoksa işçi ler aç ölüyor oyunumu başlıyor..
beyinsiz bir amir
Rahman Rahim ALLAH’ın İsmiyle Ve Onları DALÂLETTE Bırakacağım Ve Onları, BOŞ Kuruntuyla BEKLENTİ İçine SOKACAĞIM Ve Onlara Emredeceğim. Onlar Davarların Kulaklarını Kesecekler Ve Onlara Emredeceğim ALLAH'ın YARATTIĞINI Değiştirecekler Ve Kim, ALLAH'tan BAŞKA, Şeytanı VELİ Edinirse Artık O, APAÇIK Bir HÜSRANLA Kaybetmiştir. 92-4/Nisâ-119 Baş İTLERİ Feto İtlerini Beklenti içinde oyalıyor. Bunların beklentisi Hrıstiyanlığın Dünyaya Hâkim olması. Evangelistler Orta Dünyayı bunun İçin kana buluyorlar zulüm yapıyorlar. Zulüm artınca Kıyamet Mesih gökten inecek Hrıstiyanlar Dünyaya Hakim olacak mış
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