Gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan eski \u00d6SYM Ba\u015fkan\u0131 Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildi\u011fi mahkemece adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.PARTNERD\u00fcnyay\u0131 sarsan olaylar\u0131n hepsini bilmi\u015fti! \u0130\u015fte Baba Vanga'n\u0131n 2019 kehanetleri2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti! Alt\u0131ndan 'dedikodu' \u00e7\u0131kt\u0131Hatay\u2019da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle cadde ve sokaklar g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc
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