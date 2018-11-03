Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen ve dün Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ/PDY'nin ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı oldu. O dönem HSK tarafından açığa alınan Sarıkaya, önceki gün FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez ile birlikte meslekten ihraç edildi. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen Ferhat Sarıkaya, dün akşam saatlerinde Çankaya'daki evinde TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirilen Sarıkaya'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan eski savcı Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

