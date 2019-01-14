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Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 08:23 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ferhat Tunç, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya'dan gelirken 'Aranıyorsun' dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’dan gelirken 'aranıyorsun' dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor” demişti.

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