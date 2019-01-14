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Gözaltına alınan Ferhat Tunç, adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

ŞARKICI Ferhat Tunç, hakkında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Ferhat Tunç, hakkında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Havalimanı emniyet şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Tunç, sabah Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Edinilen bilgiye göre, dün gece uçakla Almanya'dan gelen Ferhat Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Tunç, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şarkıcı Tunç, 'twitter' hesabından "Almanya’dan gelirken 'aranıyorsun' dediler. Havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" paylaşımında bulundu.

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