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Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 08:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Ferhat Tunç serbest bırakıldı. Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya'dan gelirken 'Aranıyorsun' dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FERHAT TUNÇ SERBEST BIRAKILDI

Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Tunç, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"DİYARBAKIR'DA AÇILAN SORUŞTURMANIN KONUSUNUN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLACAĞIZ"

Adliyeye getirilen Tunç, Dün Almanya'dan geldim. Giderken bir sorun yaşamadım. Ama dün gelirken saat 11'de 'Aranıyorsun' dediler ve geceyi gözaltında geçirdik. Şimdi buradayız. Diyarbakır'da açılan soruşturmanın konusunun ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Yani avukat arkadaşlarla birlikte öğrenmiş olacağız dedi.

Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’dan gelirken 'aranıyorsun' dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor” demişti.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Sen her yaptığın yanına kar mı kalacak sanıyorsun ? Ferhat efendi bir söz vardır” ekmeğini yediği ülkesine ihanet edenler gün gelir balyozu suratının ortasına yerler”.Unutma bunu sen ve senin gibi satılmışlar
Açık cezaevine hoş geldin FERHAT.Burda hukuk yok kim istenirse hoop cezaevinde kime istenirse hooop ihaleler devlet kaymağı ona.demokrasi bitti ferhat.Avrupa da kalıntısı kaldıysa biraz.ama bizde kalmadı
adam hayatının önemli bir kısmını aranırken,alıkonulurken,gözaltında geçirdi:))
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