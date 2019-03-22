Gözaltına alınan HDP’li belediye başkan adayı adliyeye sevk edildi

Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının ve aralarında HDP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin U.’nun da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından önceki gün PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı şüphesiyle Adıyaman il merkezi, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep illerinde 10 adrese operasyon düzenlendi. Jandarma Özel Harekat timlerinin desteği ile düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP Çelikhan Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin U.’nun da bulunduğu şahıslar jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin U., H.D., I.Ç., E.Ç., Ş.Y., T.U., M.Ö., M.G. ve E.S.’nin evinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

