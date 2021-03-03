HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gözaltına alınan HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı Erzurum Adliyesi’ne getirildi

Gözaltına alınan HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı Erzurum Adliyesi’ne getirildi

03.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü Yakup Uğun ’terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan gözaltına alındı.

Erzurum’un HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü Yakup Uğun ’terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP’li belediye başkanı ve şoförü Erzurum Adliyesi’ne getirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede dün sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun’u gözaltına aldı. ’Terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan gözaltına alınan Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü Yakup Uğun, bugün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi’ne getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndüSamsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndü
Kadir suresi'nin önemi nedir?Kadir suresi'nin önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz Son bölüm izle! Son bölümde ne oldu?

EDHO son bölümde ne oldu?

Naci Bostancı'dan kritik 'HDP' açıklaması

HDP kapatılacak mı? AK Parti'den flaş açıklama!

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Marketlerin açılış kapanış saati kaç oldu?

Marketler kaçta açılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.