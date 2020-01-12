Gözaltına alınan İngiliz büyükelçi: Gösteriye değil anmaya katıldım

İngiltere’nin İran'daki en üst düzey diplomatik temsilcisi olan Büyükelçi Rob Macaire Tahran'da kısa süre gözaltına alındı. İran Mehr haber ajansı büyükelçinin "provoke edici şüpheli eylemlere katıldığı" gerekçesiyle Tahran'daki Amir Kabir Üniversitesi önünde birkaç saat süreyle gözaltına alındığını duyurdu. İran'ın yanlışlıkla vurduğunu kabul ettiği Ukrayna yolcu uçağında ölenler için üniversite önünde bir anma yeri oluşturulmuştu. Öğrenciler pazar günü burada ölenler anısına bir gösteri düzenlenmişti. Büyükelçinin de bu gösteriye katıldığı ileri sürülüyor.

Macaire Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hiçbir gösteride yer almadığımı doğrulayabilirim" dedi. Trajedinin kurbanları için düzenlenen anmaya katıldığını belirten Macaire "Saygı göstermek istemek normaldir, kurbanlardan bazıları Britanyalıydı. Beş dakika sonra, bazıları slogan atmaya başlayınca oradan ayrıldım" dedi. Macaire ayrıca "Diplomatları gözaltına almak elbette tüm ülkelerde yasa dışıdır" diye yazdı.

İngiltere hükümeti de Macaire’nin gözaltına alınmasının "uluslararası hukukun bariz bir ihlali" olduğunu açıkladı. İran’da bir milletvekili ise İngiltere Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. "Bir büyükelçinin ülkenin yasa ve yönetmeliklerini bilmesi ve diplomatik kriterlere uyması gerekir" diyen Alaaddin Borucerdi, İran’ın içişleriyle ilgili protesto gösterilerine katılan bir diplomatın "İran’da yerinin olmadığını" söyledi.