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Gözaltına alınan kadından 'şeref' çıkışı: Herkesin kendine göre namusu var

09.03.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisi tefecilik yaparak 70 milyon haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı. Operasyon sırasında yakalanan zanlılardan biri ise, basın mensuplarına “Herkesin kendine göre bir şerefi namusu var” diye seslendi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan kadından 'şeref' çıkışı: Herkesin kendine göre namusu var

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir şikayet üzerine tefecilik yaptığı öne sürülen bir grubu takip etmeye başladı. Polis 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların maddi olarak zor durumda olan 52 vatandaşa yüksek faizle para verip, karşılığında çek ve senet aldıklarını, bu yöntemle 70 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

''HERKESİN KENDİNE GÖRE NAMUSU VAR''

Polis bu tespitleri üzerine tefeciliğe karıştığı öne sürülen 14 zanlıyı belirledi. Zanlıların yakalanması için bugün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si kadın çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimine sağlık kontrolü için sevk edildi. Zanlı kadınlardan biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Herkesin kendine göre bir şerefi namusu var” diye seslendi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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(İHA)

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Adana
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