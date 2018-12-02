Gözaltına alınan kişiyi geri almak için polise saldırdılar: 7 gözaltı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da, kahvehanede yapılan kimlik kontrolünde hakkında arama kararı olan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin akrabası olduğu ileri sürülen grup ise polise saldırdı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Adana-Karataş Yolu üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. Devriye görevinde olan polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak kahvehaneye için girdi. Kontrol sırasında ismi öğrenilemeyen kişinin aranması olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Kahvehanede bulunan ve şüphelinin akrabaları olduğu iddia edilen 40-50 kişilik grup ise polise karşı çıkarak, gözaltına engel olmak istedi.

Olayın büyümesi üzerine çok sayıda destek ekibinin olay yerine gelmesiyle polislere karşı çıkan, taş ve sopalarla saldırmaya kalkan grup dağıtıldı. Grup içerisinde bulunan 7 kişi ise gözaltına alınıp Köprübaşı Karakolu’na götürülürken, arbede sırasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri grup dağıttıktan sonra uzun süre olayın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Soruşturma sürüyor.

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