HABER

Gözaltına alınan kişiyi geri almak için polise saldırdılar: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 00:05 | Son Güncelleme

 ADANA’da, kahvehanede yapılan kimlik kontrolünde hakkında arama kararı olan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin akrabası olduğu ileri sürülen grup ise polise saldırdı, 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiyi geri almak için polise saldırdılar: 7 gözaltı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da, kahvehanede yapılan kimlik kontrolünde hakkında arama kararı olan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin akrabası olduğu ileri sürülen grup ise polise saldırdı, 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Adana-Karataş Yolu üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. Devriye görevinde olan polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak kahvehaneye için girdi. Kontrol sırasında ismi öğrenilemeyen kişinin aranması olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Kahvehanede bulunan ve şüphelinin akrabaları olduğu iddia edilen 40-50 kişilik grup ise polise karşı çıkarak, gözaltına engel olmak istedi.
Olayın büyümesi üzerine çok sayıda destek ekibinin olay yerine gelmesiyle polislere karşı çıkan, taş ve sopalarla saldırmaya kalkan grup dağıtıldı. Grup içerisinde bulunan 7 kişi ise gözaltına alınıp Köprübaşı Karakolu’na götürülürken, arbede sırasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri grup dağıttıktan sonra uzun süre olayın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.
Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Gözaltına alınan kişiyi geri almak için polise saldırdılar: 7 gözaltıGözaltına alınan kişiyi geri almak için polise saldırdılar: 7 gözaltıGözaltına alınan kişiyi geri almak için polise saldırdılar: 7 gözaltıGözaltına alınan kişiyi geri almak için polise saldırdılar: 7 gözaltı

iPhone XS ve iPhone XS Max Türkiye'de satışa çıktı! İşte yeni iPhone'ların fiyatıiPhone XS ve iPhone XS Max Türkiye'de satışa çıktı! İşte yeni iPhone'ların fiyatı
Eskişehir'de 'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldıEskişehir'de 'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldı
Yardıma gelen ekiplere ateş açtıYardıma gelen ekiplere ateş açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane bahçesinde silahlı kavga! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Hastane bahçesinde silahlı kavga! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Fransa yine sokakta! Polisten sert müdahale

Fransa yine sokakta! Polisten sert müdahale

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Sivas'ta kan donduran anlar! Genç kadını, otomobille metrelerce sürükledi

Kan donduran anlar! Genç kadını metrelerce sürükledi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Dubai emiri 24 ayar altından ev yaptırdı! Hem de Türkiye'de

Herkesten gizli yaptırdı! 24 ayar altından ev

Kars'ta ortaya çıktı! Vatandaş şaşkın! 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık!

Kars'ta ortaya çıktı! Vatandaş şaşkın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.