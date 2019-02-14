Gözaltına alınan komiser yardımcıları adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli 78 ilde FETÖ’ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Adıyaman’da gözaltına alınan 14 komiser yardımcısı ile örgütün sınavlarda soru veren 2 sivil sorumlusu olarak gözaltına alınan 16 kişiden 9’u adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 adrese operasyon düzenledi. 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularını verdiği iddia edilen örgütün 2 sivil sorumlusu, 1’i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişiden 9’u emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Geriye kalan 7 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



