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Gözaltına alınan muhtar gazetecilere akıl almaz hareket

30.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Gözaltına alınan muhtar gazetecilere akıl almaz hareket

Afyonkarahisar’da kamu kurumu yetkililerine hakaret ve tehdit başta olmak üzere hakkındaki 4 ayrı suç duyurusundan dolayı mahalle muhtarı kaymakamlık tarafından açığı alındı.

Afyonkarahisar’da kamu kurumu yetkililerine hakaret ve tehdit başta olmak üzere hakkındaki 4 ayrı suç duyurusundan dolayı mahalle muhtarı kaymakamlık tarafından açığı alındı. Polisin gözaltına aldığı Hakan Aktepe isimli muhtar adliye çıkışında ise basın mensuplarına eli ve bacağı ile gayri ahlaki hareket yaparak saldırmak istedi. Şahsı polis sakinleştirdi.
Bolvadin ilçesinde İmaret Mahalle Muhtarlığı görevini sürdüren Aktepe kendi sosyal medya hesaplarından kamu kurum ve kuruluşlarının ilçedeki yöneticilerine hakaret ve tehdit etmesi sebebiyle geçtiğimiz günlerde Bolvadin Kaymakamlığı tarafından geçici süreyle görevinden uzaklaştırıldı. Ardından 4 farklı kişinin kendilerine karşı işlenildiğini öne sürdükleri adli suçlardan dolayı Aktepe hakkında şikayetçi olmaları üzerine şahıs bu defa polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aktepe adli çıkışında ise kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına eliyle ve bacağı ile gayri ahlaki hareketler yaparak çekim yapmalarına tepki gösterdi. Basın mensuplarına küfür ve hakaretler eden Aktepe’yi polis sakinleştirdi.

Gözaltına alınan muhtar gazetecilere akıl almaz hareket

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