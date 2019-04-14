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Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 08:04 | Son Güncelleme

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyet'teki ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Sönmez daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan, iktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez'in gözaltına alınıp İstanbul'da bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü duyurdu.

Arslan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı mesajı şöyle:

Mustafa Sönmez Türkiye uyurken bu sabaha karşı 3.50’de gözaltına alındı. Vatan Emniyet’e götürüldü. Gerekçe “sosyal paylaşımlar”!

aysenur aslan

Sönmez'in gözaltına alınma nedeninin; sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiası olduğu öğrenildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Emniyet'teki ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Sönmez, Savcılığa verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MUSTAFA SÖNMEZ KİMDİR?

Mustafa Sönmez'in resmi sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi 1978 mezunudur. Politik, düşünsel eylemliliği 1980 öncesi ODTÜ’de ve kısa adı TİB olan Tüm İktisatçılar Birliği’ndeki faaliyetleriyle başladı, DİSK Petkim-İş, Yeraltı Maden İş, Demokrat gazetelerinde sürdü.

1980 sonrasında araştırmacı –uzman olarak çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 1983 yılında Nokta dergisinde ekonomi editörü olarak medya sektöründe yer aldı. Uzun bir süre bağımsız çalıştı, kitaplar üretti.

2009-Mart 2013 döneminde Cumhuriyet, Nisan 2013-Şubat 2014’te Yurt , 12 mayıs-1 Eylül 2014 arasında Sözcü gazetesinde; Nisan 2015-Eylül 2015 döneminde BirGüngazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Mayıs 2013-2016 arası Hürriyet Daily News‘de de haftada 1 gün ekonomi yorumları yazdı. Merkezi Washington’da olan Al-Monitor haber sitesine haftalık yazı katkısı ise Ekim 2016’da başladı. Artı TV’de her hafta Salı günleri saat 18’de yayımlanan Ekonomi Politik programı ise Ekim 2017’de başladı.

Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda yorumculuk faaliyetinin yanında araştırma üretimini ve kitap yayınlarını sürdürmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası danışmanıdır ve Oda için sanayi araştırmaları yapmaktadır.

Gazeteci-yazarlık uğraşına paralel olarak ilki 1977 yılında yayınlanmak üzere Türkiye ekonomisi üstüne 30 dolayında kitap yayımladı.


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Okuyucu Yorumları 24 yorum
HAÇLININ İÇİMİZDEKİ YASAL GÖRÜNEN AJANLARINDAN MAŞALARINDAN SADECE BİRTANESİ. BUNLAR HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN MİLLETİNİN YANINDA OLMADILAR OLMAZLAR. BUNLAR VENEZUELLAYI KADDAFİYİ SUDANI IRAKI YIKAN BÖELEN BATININ ABD İSRAİL KISACASI HAÇLININ MAŞALARI.
@cabbarceylandoruk0144 Belkide o maşalardan biri sensin kim bilir, bak ne güzel bende sana maşa dedim. Ne oldu şimdi sende maşami oldun. Demek ki neymiş ne senin ne benim maşa dememle birileri maşa olmuyormuş. Bak yorumunda kırmızı yani beğenilmeme tavan yapmış. Demekki senin dememle kimse adamı maşa olarak görmüyor.
Libaya, kaddafi, ırak ı batı kimin yardımiyla yıktı dersin. Libya bombalanırken Nato nun harekat merkezi izmir idi, bilmeden sallamayın
@cabbarceylandoruk0144 çocuğu Haçlı ajanı diyorsun haçlıların icat ettiği interneti cep telefonu kullanıyorsun....Asıl AJAN sensin Bırak bu İsrail ayaklarını Mavi marmara anlaşması ve İsrailden alınan Tohumların sana selamı var..
@cabbarceylandoruk0144 SEN KİMİN UŞAĞISIN.arap yalakası
@cabbarceylandoruk0144 peki sen kimin uşağısın?
adam ekonomideki dogrulari paylasmis, damadin zorjna gitmistir paylasimlar iceri aldirmistir.
güzel ülkemizin geldiği son duruma bakar mısın sosyal medya paylaşımından adam almak ta nedir muz cumhuriyeti mi burası
@xmen3131 siz de hiç onur yokmu ya yazılanları okumuyormusun beka olur diyor kime diyor sana bana kim etkilencek sen ben sonra ne olacak adamlar atatürkden bu yana kin var içlerinde yazık olur sana da bana da
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