HABER

Gözaltına alınan Odatv haber müdürü serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan Odatv haber müdürü serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce savunmasının alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Terkoğlu, Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "hakaret" suçundan yürütülen bir davada, ifadesinin alınması amacıyla hakkında çıkarılan yakalama kararı uyarınca gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen ve burada nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Terkoğlu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Terkoğlu, Beşiktaş Belediyesi'ne ilişkin yaptığı bir haber nedeniyle hakkında "hakaret" suçundan dava açıldığını söyledi. Dava süreci devam ederken de hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kapsamda gözaltına alındığını kaydeden Terkoğlu, ifadesinin alınmasının ardından mahkemece serbest bırakıldığını kaydetti.

PARTNERÜnlü şarkıcıyı sütyen giymediğine pişman eden anlar...Ünlü şarkıcıyı sütyen giymediğine pişman eden anlar...
AK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışmasıAK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışması
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde depremMuğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Adalet Sarayı gözaltı Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken Yunanistan yorumu: İyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken Yunanistan yorumu: İyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneği

Elleri bağlı Amerika milli marşını dinleyen Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'a ABD'li yetkiliden uyarı!

Elleri bağlı Amerika milli marşını dinleyen Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'a ABD'li yetkiliden uyarı!

AK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışması

AK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışması

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.