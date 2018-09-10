Gözaltına alınan Odatv haber müdürü serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce savunmasının alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Terkoğlu, Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "hakaret" suçundan yürütülen bir davada, ifadesinin alınması amacıyla hakkında çıkarılan yakalama kararı uyarınca gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen ve burada nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Terkoğlu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Terkoğlu, Beşiktaş Belediyesi'ne ilişkin yaptığı bir haber nedeniyle hakkında "hakaret" suçundan dava açıldığını söyledi. Dava süreci devam ederken de hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kapsamda gözaltına alındığını kaydeden Terkoğlu, ifadesinin alınmasının ardından mahkemece serbest bırakıldığını kaydetti.

