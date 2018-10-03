HABER

Gözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

MARMARİS'te oto tamircisi T.K.

Gözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te oto tamircisi T.K. (53), alkollü kullandığı minibüsünden ruhsatsız tabancasıyla çevreye rastgele ateş etti. Polisin uzun süren uğraşları sonucunda T.K. ikna olup, aracını yol kenarına çekti ve elindeki tabancasını bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan ve 1,49 promil alkollü olduğu belirlenen T.K., kas erimesi hastası oğlunun bir yıl ömrü kaldığını öğrenince bunalıma girdiğini söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan T.K.'nin ehliyetine el konulup, 1150 lira para cezası kesildi, vizesiz olduğu belirlenen minibüsü de otoparka çekildi.
Marmaris'te dün saat 22.00 sıralarında, 155 Polis İmdat ihbar hattına bir kişinin çevreye tabanca ile ateş ederek, tehlikeli araç kullandığı ihbarı yapıldı. Mobese kameralarını inceleyen polis, ihbar edilen 33 TK 504 plakalı minibüsün, İçmeler Mahallesi'nden Marmaris yönüne ilerlediğini tespit edip, gidebileceği noktalarda önlem aldı. Yunus ekipleri de motosikletlerle minibüsün peşine düştü ve yolda yakaladı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü T.K., izini kaybettirmek için bir süre süratle yoluna devam etti. Ancak, polisler takibi bırakmadı ve T.K., yol kenarında durup, elinde tabancası ile beklemeye başladı. Polis ekipleri, T.K.'den elindeki tabancayı bırakıp, teslim olmasını istedi, "Aksi takdirde ateş etmek zorunda kalacağız" uyarısında bulundu. Bunun üzerine T.K., tabancasını minibüsünün kapısındaki göze koyup, teslim olmak için polislere doğru elleri havada yürümeye başladı. Bir süre bu halde yürüyen T.K., daha sonra kaldırıma oturup, "Oğlum ölüyor" diyerek, ağlamaya başladı.
Marmaris Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olduğu belirlenen T.K.'nin minibüsünde yapılan aramada, şarjöründe 5 mermi olan, 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 4 mermi kovanı bulundu. Tabancaya incelenmek üzere el konuldu. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen T.K.'nin yapılan kontrolünde 1,49 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan T.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'alkollü araç kullanmak'tan 1150 lira para cezası kesildi. Muayenesiz olduğu belirlenen minibüse de el konuldu, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
OĞLUNUN ÖLECEĞİNİ ÖĞRENİNCE BUNALIMA GİRMİŞ
Oğlu Tayfun K.'nin (21) kas erimesi hastası olduğunu belirten T.K., "Allah, kas hastası olan tüm hastalara acil şifa versin. Götürdüğüm doktor benden 600 lira para aldı ve hiçbir şey yapmadan gönderdi. Cebinde paran var mı diye soran olmadı. Çocuğumun bir yıl ömrü kaldığını söylediler. Çok bunaldım, dayanacak gücüm kalmadı" dedi.
Gözaltına alınıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirilen T.K., sürekli olarak "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü. T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ardından, savcının talimatıyla polis gözetiminde evine götürülüp, serbest bırakıldı.
T.K.'nin eşinin de 5 yıldır meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Gözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldıGözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldıGözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldıGözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Denizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendiDenizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildiKüçükçekmece'deki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.