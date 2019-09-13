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Gözaltına alınan tefecilerden 10’u tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

Bursa’da suç örgütü kurarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 13 kişiden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, suç örgütü kurarak tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan tefecilerden 10’u tutuklandı

Bursa’da suç örgütü kurarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 13 kişiden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, suç örgütü kurarak tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 20 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, hakkında arama kararı bulunan 14 şahıstan 13’ü gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ile başkaları adına düzenlenmiş çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.K.C, K.S, A.T, E.K, A.Ç, S.D, E.K, U.B, C.G, ve M.E. isimli 10 şahıs silahlı terör örgütü kurmak suçundan tutuklanırken, C.G, C.K. ve O.K. isimli şüpheliler ise adlî kontrol şartıyla tahliye edildi.

Gözaltına alınan tefecilerden 10’u tutuklandı

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