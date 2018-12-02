Gözaltına alınan yakınlarını geri almak için polise saldırdılar

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ADANA'da kahvehanede yapılan kimlik kontrolünde hakkında arama kararı olan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin akrabası olduğunu iddia eden bir grup ise polise saldırdı. 7 kişi gözaltına alındı. Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde Adana-Karataş Yolu üzerinde meydana gelen olayda, devriye gezen polis ekipleri mahallede bulunan bir kahvehaneye kimlik kontrolü yapmak için girdi. Kontrol sırasında ismi öğrenilemeyen kişinin aranması olduğunu tespit eden polis şüpheliyi gözaltına aldı. Kahvehanede bulunan ve şüphelinin akrabaları olduğu iddia edilen bir grup polise karşı çıkarak, gözaltına engel olmak istedi. Polis ekiplerine kahvehane önüne gelen 40-50 kişilik grup karşı koymaya çalıştı. Olayın büyümesi sonucu birçok destek ekibinin olay yerine gelmesiyle polislere karşı duran, taş ve sopalarla saldırmaya kalkan grup dağıtıldı. Grup içinde bulunan 7 kişi gözaltına alınıp Köprübaşı Karakolu'na götürülürken, arbede sırasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polisi ekipleri grup dağıtıldıktan sonra uzun bir süre olayın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

