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Gözaltına alındılar, hastanede birbirlerini görünce tekrar kavga ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 22:28 | Son Güncelleme

Batman'da mahallede kavga edip polisin gözaltına aldığı 3 kişi, hastanede karşılaşınca tekrar kavga etti - Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kişiler emniyete götürüldü

Batman'da kent merkezinde kavga eden iki guruptan gözaltına alınanlar, hastanede karşılaşınca tekrar kavga etti.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde iki gurup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı ile müdahale ederek kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Üç şüpheli sağlık kontrolü için Batman Bölge Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede karşılaşan kişiler yeniden kavga etti.

Polisin ayırdığı kişiler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Batman kavga

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