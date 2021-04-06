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  4. Gözaltına alınırken ’sen kimsin ulan’ diyerek polisin bacak arasına tekme attı

Gözaltına alınırken ’sen kimsin ulan’ diyerek polisin bacak arasına tekme attı

06.04.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da gözaltına alınacağı sırada ekip otosuna binmek istemeyen şüpheli, ‘sen kimsin ulan’ diyerek polis memurunun bacak arasına tekme attı.

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Antalya’da gözaltına alınacağı sırada ekip otosuna binmek istemeyen şüpheli, ‘sen kimsin ulan’ diyerek polis memurunun bacak arasına tekme attı. O anlar İranlı bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Konyaaltı İlçesine bağlı Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kavga ihbarı alan polis, cadde üzerinde C. D. isimli şahsın çevreyi rahatsız ettiğine yönelik bilgi alınca polis merkezine götürmek istedi. Alkollü olduğu belirtilen şahsın taşkınlık çıkarması üzerine polis, şahsı kelepçeleyerek zapt etmeye çalıştı. Polis ekiplerine direnen C.D., uzun süre ekip otosuna binmek istemedi. Bu sırada olay yerinde olan C. D.’nin annesi G.D. de polislere engel olmaya çalıştı. Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden C.D. ise tam ekip otosuna alınacağı sırada ‘sen kimsin ulan’ diyerek bir polis memurunun bacak arasına tekme attı. Tekme sonrası polis memuru acı içerisinde kıvrandı. Şahıs ardından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip polis merkezine götürüldü.
Şüphelinin polise karşı direnmesi ve polis memuruna tekme attığı anın görüntüleri İranlı bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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