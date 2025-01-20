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  4. Gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor! Mustafa Sandal'dan da Ümit Özdağ'a destek geldi! 'Yanlış hatırlamıyorsam' diyerek paylaştı...

Gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor! Mustafa Sandal'dan da Ümit Özdağ'a destek geldi! 'Yanlış hatırlamıyorsam' diyerek paylaştı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.01.2025 22:50
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açılan ve daha sonra gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Mustafa Sandal'dan destek geldi. Ünlü şarkıcı Özdağ'ın Atatürk tablosunun önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor! Mustafa Sandal'dan da Ümit Özdağ'a destek geldi! 'Yanlış hatırlamıyorsam' diyerek paylaştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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Soruşturma haberinin ardından ise Özdağ, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. Birçok siyasi ve ünlü isim de Özdağ'ın apar topar gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ümit Özdağ gözaltına alındı! Hakkında soruşturma başlatılmıştı Ümit Özdağ gözaltına alındı! Hakkında soruşturma başlatılmıştı

MUSTAFA SANDAL: "TOPLUMDA CİDDİ KARŞILIĞI OLAN"

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da tepki gösteren isimlerden biri oldu. Sandal, sosyal medya hesabından Ümit Özdağ'ın Atatürk tablosunun önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.

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Ünlü isim, paylaşımında "Yanlış hatırlamıyorsam; toplumda ciddi karşılığı olan bir lidere yapılan adaletsizce tutumlar, sonunda büyük bir kahraman yaratmasıyla sona eriyor! Geçmiş olsun kahraman." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Mustafa Sandal
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