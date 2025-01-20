Gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor! Mustafa Sandal'dan da Ümit Özdağ'a destek geldi! 'Yanlış hatırlamıyorsam' diyerek paylaştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma haberinin ardından ise Özdağ, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. Birçok siyasi ve ünlü isim de Özdağ'ın apar topar gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

MUSTAFA SANDAL: "TOPLUMDA CİDDİ KARŞILIĞI OLAN"

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da tepki gösteren isimlerden biri oldu. Sandal, sosyal medya hesabından Ümit Özdağ'ın Atatürk tablosunun önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Ünlü isim, paylaşımında "Yanlış hatırlamıyorsam; toplumda ciddi karşılığı olan bir lidere yapılan adaletsizce tutumlar, sonunda büyük bir kahraman yaratmasıyla sona eriyor! Geçmiş olsun kahraman." ifadelerini kullandı.