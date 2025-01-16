Gözaltına alınmıştı! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

RIZA AKPOLAT'IN İFADESİ TAMAMLANDI

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda, Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 39 şüphelinin ifadeleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in ifadesinin, yarın bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, adliyede gazetecilere yaptığı açıklamada, Rıza Akpolat'ın savcılıkta yaklaşık 1 saat ifade verdiğini söyledi.

Binici, Akpolat'ın emniyette ifadesinin alınmadığını, savcılıkta ise tutanaklar haricinde soru sorulmadığını belirterek, savcılığın kararını bekleyeceklerini kaydetti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer yandan soruşturmada adı geçen ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine el konuldu. (DHA-AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır