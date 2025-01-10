Gözaltına alınmıştı! Cezayirli sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi

Fransız makamları, şubat sonunda Fransa'da yargılanması beklenen Cezayir vatandaşının oturum izninin iptaline ve sınır dışı edilmesine karar verdi. Bunun üzerine fenomen, dün sabah saatlerinde uçakla Cezayir'e gönderildi ancak Cezayir hükümeti, "Doualemn"in ülkeye girişine izin vermedi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, sınır dışı ettiği kişinin Cezayir makamları tarafından ülkeye girişinin reddedildiğini duyurdu. Aynı gün içinde Fransa'ya geri gönderilen Doualemn, Seine-et-Marne vilayetindeki Mesnil-Amelot Gözetim Merkezi'ne alındı.

Fransa'da takipçileri bulunan sosyal medya hesabına sahip 2 Cezayirli daha "nefret suçunu yaydıkları ve şiddete teşvik ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

CEZAYİRLİ YAZAR BOUALEM SANSAL'IN TUTUKLANMASI YENİ GERGİNLİK KONUSU OLMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Cezayir yönetimini tutukladığı Cezayirli yazar Boualem Sansal'ı derhal serbest bırakmaya çağırmıştı.

Cezayir hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Sansal'ın tutuklanmasını eleştiren açıklamalarını "ülkenin iç işlerine bariz müdahale" olarak nitelemişti.

Cezayir asıllı yazar Sansal, Kasım 2024’te uzun yıllardır yaşadığı Fransa'dan ülkesine dönmüş ve birkaç gün sonra Batı Cezayir'deki Vahran ve Muasker valiliklerinin 1830'da Fransızlar tarafından sömürgeleştirilmesinden önce Fas toprakları olduğunu iddia eden açıklamalarda bulunması üzerine tutuklanmıştı.

Fransa'da İsrail'i ve Fransa'yı destekleyen, Müslümanlara ve Cezayir devrimine karşıt düşüncelerini dile getiren yazarın Fransa’ya gitmeden önce Cezayir Sanayi Bakanlığında üst düzey görevde bulunduğu biliniyor.

FRANSA İLE CEZAYİR ARASINDAKİ İLİŞKİLER SON YILLARDA GERGİN SEYREDİYOR

Fransa’nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa’nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.

Bu sorunların arasında Fransız yetkililerin yıllardır vermeyi reddettikleri Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi, Fransa'nın 1960 ile 1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.

(AA)