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Gözaltında intihara kalkıştı, görevli polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

Karaman'da, çalıştığı bisküvi fabrikasında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan O.Ş., nezarethanede intihara kalkıştı. Durumu fark eden bir polis memuru tarafından kurtarılan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltında intihara kalkıştı, görevli polis kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi. O.Ş., çalıştığı bisküvi fabrikasında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkındaki şikayet üzerine gözaltına alınıp, polis merkezine getirildi. Burada nezarethanede tutulan O.Ş., battaniyenin kenarındaki bez parçasını çıkartıp, demir parmaklıklara bağlayarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden bir polis memuru da asılı olan O.Ş.'yi kurtardı. İlk müdahalesi görevli polisler tarafından yapılan O.Ş., çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. O.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da polis merkezine gelerek incelemelerde bulundu.

DHA

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