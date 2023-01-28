HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gözaltındaki annesine köfte ekmek getirdiğini söyledi! İçinden çıkan ekipleri şoke etti...

Gözaltındaki annesine köfte ekmek getirdiğini söyledi! İçinden çıkan ekipleri şoke etti...

28.01.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fatih ilçesinde N.T. isimli kadın, "Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltına alındı. Kadının kızı D.A., annesine köfte ekmek getirdiğini söyledi. Kızın hareketlerinden şüphelenen polis, ekmeğin içine koyulmuş 2.30 gram eroini görünce şaşkına döndü. D.A. ve erkek arkadaşı da "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçundan gözaltına alındı.

Gözaltındaki annesine köfte ekmek getirdiğini söyledi! İçinden çıkan ekipleri şoke etti...

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polis Merkezi'nde 24 Ocak Salı Günü 19.00 sıralarından meydana gelen olayda, "Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan N.T.'ye, kızı D.A. yanındaki erkek arkadaşıyla birlikte köfte ekmek getirdi.

qq

GÖZALTINA ALINDILAR

Durumdan şüphelenen polis, ekmeğin içini açınca alüminyum folyoya sarılı halde 2.30 gram eroin ele geçirdi. Şüpheli D.A. ve C.D. "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçundan gözaltına alındı.

ww

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımlarıKılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları
Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulunduSancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu
Genç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyorGenç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı eroin

En Çok Okunan Haberler

MTV ilk taksit ödemesi için son 4 gün! 101 bin TL'yi aşıyor

MTV ilk taksit ödemesi için son 4 gün! 101 bin TL'yi aşıyor

Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı

Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı

86 yaşındaki emekli askerden peş peşe cinayetler

86 yaşındaki emekli askerden peş peşe cinayetler

Altılı masanın 'aday olamaz' çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Aklınız neredeydi!

Altılı masanın 'aday olamaz' çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Aklınız neredeydi!

Aman Emre Altuğ duymasın! Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Aman Emre Altuğ duymasın! Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Destici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdı

Destici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdı

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.