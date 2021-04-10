Gözaltındaki emekli amirallerin ifadeleri

Gözaltındaki emekli amirallerden Cem Gürdeniz daha önce Balyoz soruşturmasında tutuklandığını söyleyerek, "Mavi vatan" kavramının kendisine ait olduğunu belirtti. Gürdeniz, "Çok uğraşılan bir amiralim. Aynen o kötü günlerde olduğu gibi bugün de buraya geldiğimizde bazı radyo ve televizyon kanallarında uzatmanın yapıldığı bildirildi. Bu husus beni yaralamıştır. Bu süreçte kaçmak benim gibi birisine zaten yakışmaz. Gözaltı süreci sırasında tarafıma hiçbir belge verilmedi. Gözaltında Covid olma ihtimalimiz çok yüksektir. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiral hakkında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı süreleri 4 gün uzatılan 10 kişi, haklarındaki iddialarla ilgili ifade verdi. 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade veren amiraller haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmalarını talep ettiler.

Gözaltındaki bir başka emekli amiral Kadir Sağdıç ise gözaltı koşullarının oluşmadığını düşündüğünü söyleyerek kendisinin 40 ay Balyoz davasında tutuklu kaldığını ve bu süre içinde annesini kaybettiğini belirtti. Sağdıç, babasının yaşlı olduğunu söyleyerek kaçma durumunun olmadığını ifade etti.

Alaettin Sevim böbrek yetmezliği olduğunu söyleyerek, "Kaçacak birisi değilim. İstenildiği takdirde gelip ifade veririm. Bu nedenle Cumhuriyet savcılığının gözaltı süresinin uzatılması talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Gözaltı sürecimin sonlandırılmasını talep eden Türker Ertürk ise "Kaçma şüphem yok, delil karartma şüphem yok. Üzerinde çalışılan materyal dijital materyaldir. Gözaltını bitirdiğiniz takdirde benim bu materyali karartmam, değiştirmem mümkün değildir. Ben 63 yaşındayım. Bu şartlar altında bağışıklık sistemim düşecektir" diyerek gözaltı süresinin uzatılmamasını istedi.

Gözaltındaki diğer kişiler de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek serbest bırakılmalarını talep ettiler.