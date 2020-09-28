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Gözaltındaki HDP'lilerle ilgili son dakika gelişmesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 11:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014’te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan HDP'liler Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltındaki HDP'lilerle ilgili son dakika gelişmesi!

'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan HDP'lilerin Ankara Emniyeti'ndeki sorguları bitti ve Ankara Adliyesi'ne çıkarıldılar.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.

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