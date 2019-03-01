Gözaltındaki Hint pilot sınır kapısına getirildi

İSLAMABAD (AA) - Pakistanlı yetkililerin gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı Hint yetkililere teslim etmek üzere sınıra götürdüğü belirtildi.

Varthaman'ın yer aldığı konvoyun, Lahor kentinden Wagah'daki sınır kapısına geldiği, konvoya, askeri araçların eşlik ettiği görüldü.

Pilotun Hint yetkililere teslim edileceği sınır kapısının Hindistan tarafında, ellerinde bayraklar ve çiçekler bulunan büyük bir kalabalığın toplanması dikkati çekti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hint pilotun bugün "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" açıklamıştı.

Bu arada Pakistan Sivil Havacılık İdaresi, ülke hava sahasının uçuşlara kısmen yeniden açıldığını duyurdu.

İdareden yapılan açıklamada, Karaçi, İslamabad, Peşaver ve Ketta'da hava sahasının iç ve dış seferlere karşılıklı olarak açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Lahor'daki dahil olmak üzere diğer tüm hava alanlarının, 4 Mart'a kadar kapalı kalacağı kaydedildi.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.