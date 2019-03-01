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Gözaltındaki Hint pilot sınır kapısına getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

Pakistan'da gözaltında olan Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın yer aldığı konvoy, Lahor kentinden Wagah'daki sınır kapısına geldi - Pakistan Sivil Havacılık İdaresi, ülke hava sahasının uçuşlara kısmen yeniden açıldığını duyurdu

İSLAMABAD (AA) - Pakistanlı yetkililerin gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı Hint yetkililere teslim etmek üzere sınıra götürdüğü belirtildi.

Varthaman'ın yer aldığı konvoyun, Lahor kentinden Wagah'daki sınır kapısına geldiği, konvoya, askeri araçların eşlik ettiği görüldü.

Pilotun Hint yetkililere teslim edileceği sınır kapısının Hindistan tarafında, ellerinde bayraklar ve çiçekler bulunan büyük bir kalabalığın toplanması dikkati çekti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hint pilotun bugün "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" açıklamıştı.

Bu arada Pakistan Sivil Havacılık İdaresi, ülke hava sahasının uçuşlara kısmen yeniden açıldığını duyurdu.

İdareden yapılan açıklamada, Karaçi, İslamabad, Peşaver ve Ketta'da hava sahasının iç ve dış seferlere karşılıklı olarak açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Lahor'daki dahil olmak üzere diğer tüm hava alanlarının, 4 Mart'a kadar kapalı kalacağı kaydedildi.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hint pilot Abhinandan Varthaman Pakistan Pakistan Sivil Havacılık İdaresi

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