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Gözaltındaki inşaat işçilerinden 160'ı serbest bırakıldı

16.09.2018 22:26 | Son Güncelleme

İstanbul’daki üçüncü havalimanı inşaatında yaşanan kötü çalışma koşullarına karşı eylem düzenleyen işçilere yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan 160’ının serbet bırakıldığı bildirildi.

Gözaltındaki inşaat işçilerinden 160'ı serbest bırakıldı

İstanbul’daki yeni havalimanı inşaatındaki kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilere yönelik yapılan baskında gözaltına alınan 543 işçiden 160’ının serbest bırakıldığı bildirildi. Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası’nın (Dev-Yapı-İş) Genel Başkanı Özgür Karabulut, uluslararası haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada gözaltına alınanlardan 160'ının serbest bırakıldığını açıkladı.

İstanbul’da Pazar günü bir basın açıklaması yapan Karabulut, gözaltına alınıp serbest bırakılmayan işçilerle ilgili olarak "Onlar hakkında ne bizim, ne avukatlarının ne de milletvekillerinin bir bilgisi var" dedi. Karabulut, Cuma günü başlayan eylemi "15 bin kişinin çalıştığı yerde, 10 bin işçi direnişe geçti" diyerek tarif etti.

Cumartesi akşamı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ve Ankara'da konuyla ilgili yapılmak istenen basın açıklamasının ilgili kaymakamlıklar tarafından yasaklandığını ifade eden Karabulut, açıklama yapmak isteyenlere "vahşice saldırıldığını" ve bu kişilerin "ters kelepçelenerek" gözaltına alındığını belirtti. Karabulut, İstanbul'daki eyleme yapılan müdahalede DİSK yönetim kurulu üyesi Kamber Saygılı'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğunu belirtti.

İstanbul'daki üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerin çoğu yatakhaneler, banyo ve tuvaletlerdeki kötü ve sağlıksız koşullar, servis sayısının azlığı, yemeklerin kötü olması ve revirde çalışan personelin işçilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmemesinden şikayetçi. Şikayetlerini dile getirmek için işçilerin Cuma günü düzenlediği eyleme güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etmiş, çok sayıda işçi gazdan etkilenirken müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler de düşerek yaralanmıştı.

İşveren konumunda olan havalimanının işletmecisi şirket İGA'dan Cuma günü yapılan açıklamada işçilerin talepleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınacağı bildirilmişti.

Cumartesi sabaha karşı polis, işçilerin kaldığı kamp alanına operasyon düzenleyerek 543 kişiyi gözaltına almıştı. İnşaat-İş Sendikası, gözaltına alınanlar arasında Sendika Genel Sekreteri Yusuf Özgür ile sendika yöneticileri Uğur Karadaş, Özkan Özkanlı ve Deniz Gider'in de olduğunu bildirmişti.

AFP,DW/DÇÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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