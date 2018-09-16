Gözaltındaki inşaat işçilerinden 160'ı serbest bırakıldı

İstanbul’daki yeni havalimanı inşaatındaki kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilere yönelik yapılan baskında gözaltına alınan 543 işçiden 160’ının serbest bırakıldığı bildirildi. Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası’nın (Dev-Yapı-İş) Genel Başkanı Özgür Karabulut, uluslararası haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada gözaltına alınanlardan 160'ının serbest bırakıldığını açıkladı.

İstanbul’da Pazar günü bir basın açıklaması yapan Karabulut, gözaltına alınıp serbest bırakılmayan işçilerle ilgili olarak "Onlar hakkında ne bizim, ne avukatlarının ne de milletvekillerinin bir bilgisi var" dedi. Karabulut, Cuma günü başlayan eylemi "15 bin kişinin çalıştığı yerde, 10 bin işçi direnişe geçti" diyerek tarif etti.

Cumartesi akşamı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ve Ankara'da konuyla ilgili yapılmak istenen basın açıklamasının ilgili kaymakamlıklar tarafından yasaklandığını ifade eden Karabulut, açıklama yapmak isteyenlere "vahşice saldırıldığını" ve bu kişilerin "ters kelepçelenerek" gözaltına alındığını belirtti. Karabulut, İstanbul'daki eyleme yapılan müdahalede DİSK yönetim kurulu üyesi Kamber Saygılı'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğunu belirtti.