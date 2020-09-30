Gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in istifa kararı HDP için de sürpriz oldu

6-8 Ekim 2014'deki Kobani olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatları aracılığıyla, "gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim" açıklaması yaptı. Bilgen'in bu kararı, partisi HDP için de sürpriz oldu. Parti yöneticilerinin, avukatları aracılığıyla, istifa kararının nedenini sorduğu ve kararından vazgeçmesi mesajı gönderdiği Bilgen'in, "istifada kararlı olduğu" yanıtı verdiği öğrenildi. HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Perşembe günü Bilgen'in kararıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kobani eylemlerine' ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül Cuma günü gözaltına alınan Ayhan Bilgen, gözaltındayken istifa kararı aldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'teki "Kobani eylemleriyle" ilgili olarak Ankara merkezli 7 ilde başlatılan operasyonda 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bu kişiler arasında HDP'nin eski milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve belediye başkanları da bulunuyor.

HDP'den 'Kobani eylemleri' gözaltılarına tepki: Bu bir intikam operasyonu Bilgen, avukatları aracığıyla, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurduğu açıklamasında belediye başkanlığından istifa kararı aldığını açıkladı. Kobani Olayları: Nasıl başladı, sonrasında neler yaşandı? 'Demokrasicilik oynayacak yaşı geçtim' "Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem" diyen Bilgen, belediyeye kayyum atamasına karşı, belediye meclisindeki "5 partinin uzlaşarak yeni yönetim oluşturması"nı da önerdi. Bilgen'in açıklaması şöyle: "Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa, belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim. "Kars, kendisini yönetecek liyakattedir. 1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste, 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. "Bu bir mevziinin terkedilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir. Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, belediye başkanlığından daha az önemli değildir."