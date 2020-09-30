HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in istifa kararı HDP için de sürpriz oldu

Gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in istifa kararı HDP için de sürpriz oldu

30.09.2020 23:09 | Son Güncelleme

6-8 Ekim 2014'deki Kobani olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, görevinden istifa edeceğini açıkladı. Bilgen'in bu kararı, partisi HDP için de sürpriz oldu. HDP'nin ikna girişimi sonuç vermedi; Eş Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar konuyla ilgili açıklama yapacak. Ayşe Sayın'ın haberi.

Gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in istifa kararı HDP için de sürpriz oldu

6-8 Ekim 2014'deki Kobani olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatları aracılığıyla, "gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim" açıklaması yaptı.

Bilgen'in bu kararı, partisi HDP için de sürpriz oldu. Parti yöneticilerinin, avukatları aracılığıyla, istifa kararının nedenini sorduğu ve kararından vazgeçmesi mesajı gönderdiği Bilgen'in, "istifada kararlı olduğu" yanıtı verdiği öğrenildi.

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Perşembe günü Bilgen'in kararıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kobani eylemlerine' ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül Cuma günü gözaltına alınan Ayhan Bilgen, gözaltındayken istifa kararı aldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'teki "Kobani eylemleriyle" ilgili olarak Ankara merkezli 7 ilde başlatılan operasyonda 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bu kişiler arasında HDP'nin eski milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve belediye başkanları da bulunuyor.

Bilgen, avukatları aracığıyla, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurduğu açıklamasında belediye başkanlığından istifa kararı aldığını açıkladı.

Diyarbakır'daki Kobani eylemleri, 7 Ekim 2014

'Demokrasicilik oynayacak yaşı geçtim'

"Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem" diyen Bilgen, belediyeye kayyum atamasına karşı, belediye meclisindeki "5 partinin uzlaşarak yeni yönetim oluşturması"nı da önerdi. Bilgen'in açıklaması şöyle:

"Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa, belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim.

"Kars, kendisini yönetecek liyakattedir. 1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste, 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır.

"Bu bir mevziinin terkedilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir. Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, belediye başkanlığından daha az önemli değildir."

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

HDP'de şaşkınlık yarattı

Bilgen'in istifa kararını HDP yönetimi de kamuoyu gibi sosyal medya hesabından öğrendi. Partide, bu tavır, gözaltılara tepki ve kayyım atamasını önlemeye dönük bir hamle olarak da değerlendirildi.

Parti yöneticileri, avukatları aracılığıyla Bilgen'in istifa kararının nedenini öğrenmeye çalışırken, istifadan vazgeçmesi yönünde mesaj gönderdi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bilgen, istifa kararından vazgeçmeyeceğini ve gözaltı süresinin sona ermesinden sonra da istifasını vereceği mesajı gönderdi.

Parti kaynakları, HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Perşembe günü TBMM'de hem gözaltılar, hem de Bilgen'in istifa kararıyla ilgili açıklama yapacağı bilgisini paylaştı.

Daha önce tahliye edilmişti

Ayhan Bilgen, 6-8 Ekim Kobani eylemleri nedeniyle başlatılan ilk soruşturma kapsamında 31 Ocak 2017'de tutuklanmış, ancak soruşturma konusu yapılan HDP MYK Toplantısına katılmadığı anlaşılınca tahliye edilmişti.

Anayasa Mahkemesi de Bilgen'le ilgili hak ihlali kararı vermişti.

Roboski

Grup Başkanvekilliğinden de istifa etmişti

Belediye Başkanı seçilmeden önce HDP'de Grup Başkanvekilliği görevi üstlenen Ayhan Bilgen, partisinin "Roboski katliamı" davasıyla ilgili tutumu nedeniyle de istifa kararı almış, bu durum parti içinde krize neden olmuştu.

28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu, Kürtçe adıyla Roboski köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bombardımanı sonucu, 17'si çocuk 34 sivilin yaşamını yitirdiği olayla ilgili davayı mağdur aileler, iç hukuk yolları tükendiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı.

AİHM'in "eksik belgeler geciktiği" gerekçesiyle reddettiği davayla ilgili Ayhan Bilgen partisini, belgeleri tamamlama konusunda ailelere verdiği sözleri tutmamakla eleştirerek istifa kararı aldığını duyurmuştu.

Parti yönetiminin girişimleri üzerine Bilgen, bir süre daha görevini sürdürmüş, 2019'da da Kars Belediye Başkanı seçilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldıBüyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'deki koronavirüs aşısı! 14 gün geçti, yan etkiler...
Türkiye'deki koronavirüs aşısı! 14 gün geçti, yan etkiler...
Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar
Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Habertürk canlı yayınında panik anları! Adil Gür bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Adıyaman'da 547 ev karantinaya alındı
547 ev karantinaya alındı!
Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
FETÖ, subay ve adayları TSK'dan attırmak için bu yöntemleri kullanmış! Her detayı iğrenç
FETÖ, subay ve adayları TSK'dan attırmak için bu yöntemleri kullanmış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.