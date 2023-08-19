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Gözaltındaki rapçilerle ilgili yeni gelişme! Nöbetçi mahkemeye çıkarıldılar... Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebi

19.08.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık, ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan rapçiler adliyeye sevk edildi. Rapçiler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 3 rapçi hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol talep edildi.

Gözaltındaki rapçilerle ilgili yeni gelişme! Nöbetçi mahkemeye çıkarıldılar... Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi.

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Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın ise arandığı öğrenildi.

YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

3 rapçi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 3 rapçi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talep edildi. (DHA/İHA)

Ünlü rapçilere operasyon! Heijan, BIG ve CAC gözaltında, Muti aranıyor Ünlü rapçilere operasyon! Heijan, BIG ve CAC gözaltında, Muti aranıyor

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Gözaltı rapçi

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