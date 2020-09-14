Gözaltındaki şüphelinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 6 polis karantinada

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan U.K. (42) isimli şahsı hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldı.

6 POLİS KARANTİNAYA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli şahsın adliyeye sevk edilmeden önce sağlık raporu için götürüldüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca şahsı yakalayan, sorgulayan ve mahkeme sonrasında ceza evine teslim eden toplam 6 polis memuru, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Edinilen bilgilere göre de Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgu odasında dezenfekte işlemi yapıldığı öğrenildi.

