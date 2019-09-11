Gözaltındayken polisin silahını aldı! Vurularak öldürüldü

Olay, ABD’nin Utah eyaletinin West Valley şehrinde 23 Ağustos’ta meydana geldi. Polis tarafından, 'uyuşturucu etkisi altında' araç kullanmaktan gözaltına alınan Breinholt, gözaltı sırasında işlemlerinin yapılmasını beklediği sırada odaya giren polislerden birinin silahını aldı.

VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine birkaç polis memuru odaya girerek, Breinholt’a müdahale etti ve bu sırada arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Breinholt, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

24 Ağustos’ta polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, polis memurları hakkında soruşturma başlatıldığı, 6 Eylül’de de olayın görüntülerinin medya ile paylaşıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

O anlar polis memurlarının üzerindeki kameralarca kaydedildi.

(DHA)

