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Gözaltındayken sivil polis otosunu kaçıran şüpheli daha fazla kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:28 | Son Güncelleme

Aydın’da, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kopyaladıkları 74 kredi kartından 135 bin lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişilik şebeke çökertildi.

Aydın’da, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kopyaladıkları 74 kredi kartından 135 bin lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişilik şebeke çökertildi. Şüpheliler arasında bulunan Süleyman Y.’nin, Konya’da sivil polis aracını kaçıran kişi olduğu belirlendi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı Yenidörtyol mevkiindeki bir benzin istasyonunun bahçesinde bulunan kamu bankası ATM’lerine kart kopyalama cihazı yerleştirdiği tespit edildi. E.G.’nin 2 bin TL, M.P.’nin de bin 500 TL’sinin kendilerinden habersiz olarak çekilmesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 74 mağdurun 135 bin TL dolandırıldığını tespit etti. Saatler süren güvenlik kamerası incelemelerinden yola çıkan polis ekipleri, Aydın’da kopyaladıkları kartlarla Denizli ve İzmir’deki ATM’lerden para çeken 4 kişilik şebekeyi tespit etti. Şebeke üyelerinin Afyonkarahisar’da olduğunun tespit edilmesi üzerine, Aydın polisinin koordinesinde İzmir ve Afyonkarahisar ekipleriyle birlikte ortak operasyon düzenlendi.
Afyonkarahisar’da gözaltına alınan Süleyman Y., Murat Y., Azat A. ve Ömer A., sorgulanmak üzere Aydın’a getirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, Süleyman Y.’nin Konya’da işlem yapmak için polislerin araçtan inmesini fırsat bilerek sivil polis otosunu kaçıran gözaltındaki şüpheli olduğu belirlendi. Hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Y. ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayın geçmişi
6 Ekim 2019 tarihinde Konya’da meydana gelen olayda; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden 2 sivil polis memuru, bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Süleyman Y.’yi almak üzere Konya’ya geldi. Şüpheliyle birlikte yola çıkan polis ekipleri, 150 kilometre yolculuğun ardından Konya’nın Kulu ilçesine geldiklerinde trafikte bir aracın engellemesiyle karşılaştı. Polis otosu uyarılara rağmen yol vermeyen araca işlem yapmak için önüne kırdırdı. Polislerin araçtan inmesini fırsat bilen Süleyman Y., polislerin silahları ve cep telefonlarıyla birlikte kayıplara karıştı.
Kaçırılan sivil polis otosu, polislerin araçta unuttuğu cep telefonunun sinyali sayesinde yaklaşık 25 kilometre ileride Kulu-Kırıkkale yolu Köşker Mahallesi’nde terk edilmiş bulundu.

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