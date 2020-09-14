Gözardı edilmemesi gereken kolon ağrısı belirtileri

Bu semptomları inceleyelim ve daha sağlıklı bir kolona nasıl sahip olunacağı konusunda bazı tavsiyelere uymaya çalışalım.

KARIN AĞRISI

Yanlış bir şey yersek veya içersek bu hepimizin başına gelebilir. Ancak alt karın bölgesinde sık sık artan bir ağrı hissediyorsanız, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, divertikülit, İrritabl Bağırsak Sendromu veya kanser gibi bazı iltihaplı bağırsak hastalığından muzdarip olabilirsiniz.

KABIZLIK

Sık sık kabızlık yaşıyorsanız ve dışkılama sırasında ağrı hissediyorsanız, kolonunuzdaki küçük iltihaplı keseler olan divertikülit veya bu semptomun ishal, şişkinlik, ağrı gibi şeylerle ilişkili olduğu karmaşık bir hastalık olan İrritabl Bağırsak Sendromu olabilir. Bazen uygun bir diyet bunu iyileştirebilir, ancak uzun süre ihmal edilirse düzgün bir şekilde iyileşmesi için ameliyat gerekebilir.

İSHAL

Sık sık çok yumuşak veya sıvı dışkılarınız varsa, kolonunuz düzgün çalışmıyor, su ve diğer maddeleri emmiyor olabilir. İrritate Barsak Sendromu, divertikülit ve Crohn hastalığı gibi birden fazla kolon hastalığı ishal ile ilişkilidir. 24 saatten uzun sürerse mutlaka bir doktora danışın.