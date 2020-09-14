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Gözardı edilmemesi gereken kolon ağrısı belirtileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Hareketsiz yaşam tarzımız nedeniyle ara ara karnımızın rahatsızlık vermesi yaygın hale geldi ancak çok daha ciddi sorunlara işaret edebildikleri için göz ardı etmemeniz gereken belirtiler var. İşte dikkate almanız gereken semptomlar.

Gözardı edilmemesi gereken kolon ağrısı belirtileri

Bu semptomları inceleyelim ve daha sağlıklı bir kolona nasıl sahip olunacağı konusunda bazı tavsiyelere uymaya çalışalım.

KARIN AĞRISI

Yanlış bir şey yersek veya içersek bu hepimizin başına gelebilir. Ancak alt karın bölgesinde sık sık artan bir ağrı hissediyorsanız, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, divertikülit, İrritabl Bağırsak Sendromu veya kanser gibi bazı iltihaplı bağırsak hastalığından muzdarip olabilirsiniz.

KABIZLIK

Sık sık kabızlık yaşıyorsanız ve dışkılama sırasında ağrı hissediyorsanız, kolonunuzdaki küçük iltihaplı keseler olan divertikülit veya bu semptomun ishal, şişkinlik, ağrı gibi şeylerle ilişkili olduğu karmaşık bir hastalık olan İrritabl Bağırsak Sendromu olabilir. Bazen uygun bir diyet bunu iyileştirebilir, ancak uzun süre ihmal edilirse düzgün bir şekilde iyileşmesi için ameliyat gerekebilir.

İSHAL

Sık sık çok yumuşak veya sıvı dışkılarınız varsa, kolonunuz düzgün çalışmıyor, su ve diğer maddeleri emmiyor olabilir. İrritate Barsak Sendromu, divertikülit ve Crohn hastalığı gibi birden fazla kolon hastalığı ishal ile ilişkilidir. 24 saatten uzun sürerse mutlaka bir doktora danışın.

DIŞKIDA KAN

Tuvalet kağıdınızda veya tuvalet suyunda kan varsa, iltihaplanma olabilir. Dışkınızda koyu renkli, neredeyse siyah kan bulursanız veya kanlı ishaliniz varsa, mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmeniz gerekir. Crohn hastalığı, ülseratif kolit veya en kötü durumda kanser olabilir.

GARİP DIŞKI

Dışkıların şekli, kıvamı ve rengi sağlıklı olup olmadığımızı gösterir. İnce bir kalem şekli gibi alışılmadık şekiller kanseri gösterebilir. Bordo renkli dışkılar, özellikle neredeyse kırmızımsı siyahsa, sindirim sisteminizde kan olduğunu gösterebilir. Soluk ve yağlıysa, bunun nedeni pankreas veya kolonun yağı emememesi olabilir. Dışkıda çok miktarda mukus bulunması, Crohn hastalığında olduğu gibi iltihaplanmaya işaret edebilir. Olağandışı dışkıda neyin yanlış olduğunu anlamak için mümkün olan en kısa sürede doktora görünmelisiniz.

BAĞIRSAK GAZI

Çok fazla ve kokulu gaz, kolon tarafından sindirilmemiş veya emilmemiş bir şey olduğu anlamına gelir. İyi bakteri eksikliği, iltihaplanma veya İrritabl Bağırsak Sendromu gibi anormal bağırsak hareketlerinden kaynaklanabilir. Fasulye, lahana, kepekli tahıllar, peynir, kuru erik, armut gibi belirli yiyecekleri yemekten mi yoksa kolon hastalığının bir belirtisi mi olduğunu anlamak önemlidir.

ENERJİ EKSİKLİĞİ

Kolon düzgün çalışmıyorsa değerli besin, mineral ve vitamin eksikliğinden muzdarip oluruz. Bizi yorgun hissettirebilir ve uyku problemlerine neden olabilir. Evde veya işte günlük aktivitelerinizden sonra aniden bitkin düşerseniz, bunun nedeni kolit veya Crohn hastalığı olabilir veya hatta kansere işaret edebilir.
Sebzelerden, meyvelerden, kabuklu yemişlerden, tahıllardan bol miktarda lif alarak, kırmızı et, kızarmış yiyecekler, şeker, alkol ve kahve tüketimimizi azaltarak kolonumuza iyi bakmalıyız. Yeterince su içmeye de özen gösterin.
Yukarıdaki belirtilere dikkat edin ve gerekirse bir doktora görünmekten çekinmeyin.

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