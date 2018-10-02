Gözcü er, o geceyi anlattı: ABD gemisinden ateşlenen iki füze ışık saçarak bize doğru geliyordu...

NATO tatbikatında ABD uçak gemisi USS Saratoga’dan atılan 2 füze ile 5 denizcimizin şehit edildiği TCG Muavenet gemisinin gözcü eri Hakverdi Aydın 26 yıl önceki tüm Türkiye’yi yasa boğan faciayı anlattı: “İki füzenin bize doğru geldiğini gören ilk kişiydim. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Beni sedyede taşıyan ABD’li asker ağlıyordu.”

USS Saratoga’dan kasıtlı olarak ateşlendiği düşünülen füzelerle vurulan TCG Muavenet muhribi ve 5 şehit denizci 26 yıl sonra hatırlanıyor. NATO’nun Ege Denizi’nde 1992 yılında düzenlediği Kararlılık 92 tatbikatına Türk Deniz Kuvvetleri adına TCG Muavenet ile TCG Kılıç Ali Paşa muhripleri katılmıştı.

SEA SPARROW FÜZELERİ



Sakız Adası açıklarında süren tatbikatın son aşamasında 1 Ekim’i 2 Ekim’e bağlayan gece 5 bin personeli olan ABD uçak gemisi USS Saratoga’dan 2 adet Sea Sparrow füzesi atıldı. Oysa ki tatbikat uyarınca gemiler ‘Yeşil Periyot’ yani dinlenme aşamasındaydı ve gerçek mermilerle atış yapılması planlanmamıştı. O füzeler, Türk mayın döşeme muhribi TCG Muavemet’in kontrol merkezine isabet etti.